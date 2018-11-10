Захарова убеждена, что Россия победит в информационной войне

В субботу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что РФ победит в информационное войне. Данное заявление дипломат сделала в беседе с журналистами.

По словам Захаровой, об этом свидетельствует более пристальное внимание западных стран к российским СМИ, а также претензии некоторых государств к журналистам из РФ. В интервью телеканалу НТВ официальный представитель МИД добавила, что в случае "проигрыша" России многое было бы иначе.

Мария Захарова также заметила, что в настоящий момент любая информация, связанная с РФ, блокируется в мировых соцсетях. В МИД считают это большой ошибкой.