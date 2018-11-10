Эксперт высказался об отсутствии у США планов размещать в Европе ракеты

Российский эксперт в субботу оценил слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что американская сторона не планирует размещать в Европе ракеты, запрещенные ДРСМД.

Глава Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил, что заявление Болтона, вероятно, соответствует действительности, поскольку американцам сейчас просто "нечего размещать". Однако в беседе с RT специалист не исключил, что США будут шантажировать Россию, угрожая ей размещением ракет и требуя каких-либо важных уступок взамен.

Батюк также считает, что если Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то американская сторона вряд ли захочет подписывать новое соглашение.