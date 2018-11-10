Минобороны КНР: военные столкновения Китая и США могут привести к катастрофе

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что возможные военные столкновения Китая и США закончатся катастрофой не только для двух стран, но и для всего мира.

В субботу, 10 ноября, глава китайского оборонного ведомства отметил, что его страна готова продолжать диалог с американскими коллегами, в рамках которого учитывались бы интересы обеих сторон и устранялись взаимные разногласия, передает агентство "Синьхуа".

Вэй Фэнхэ подчеркнул, что на вооруженых силах Китая и США лежит большая ответственность. Развитие сотрудничества между этим странами в военной сфере станет залогом счастья для всего мира, убежден министр.