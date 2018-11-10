Депутат Рады Королевская предрекла: Украину ждёт развал без мира в стране

Депутат Верховной Рады Наталия Королевская считает, что Украина развалится без мира в стране. По мнению народного депутата Королевской, "если в стране не будет мира, в Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты". "Будет и дальше продолжаться этот же развал", — заявила она в эфире телеканала NewsOne.

Украина готовится к выборам президента. "Я считаю, что в настоящее время будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну", - сказала Наталия Королевская.

Украинский парламентарий отметила, что никто из современных политиков не хочет брать на себя ответственность за установление мира в стране. По словам Королевской, политические технологии значительно изменились по сравнению с мирным временем, когда можно было "размышлять над грамотными политическими программами".