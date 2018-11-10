В Австралии гигантская пыльная буря окрасила небо в красный цвет

Гигантская пыльная буря охватила штат Новый Южный Уэльс в Австралии и окрасила небо в кирпично-красный цвет. Некоторые отважные очевидцы смогли заснять необычное и пугающее явление на камеру.

Один из местных жителей признался, что эта пыльная буря оказалась самой крупной на его памяти. По его рассказам, после того, как облако улеглось, все здания внутри и снаружи были покрыты пылью. Более того, оказалось, что порывы ветра местами достигали скорости 100 километров в час.

Специалисты отмечают, что высота данного природного явления может составлять несколько метров, передает утром в субботу РИА "Новости".