В Австралии гигантская пыльная буря окрасила небо в красный цвет
10 ноября 2018, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]
Гигантская пыльная буря охватила штат Новый Южный Уэльс в Австралии и окрасила небо в кирпично-красный цвет. Некоторые отважные очевидцы смогли заснять необычное и пугающее явление на камеру.
Один из местных жителей признался, что эта пыльная буря оказалась самой крупной на его памяти. По его рассказам, после того, как облако улеглось, все здания внутри и снаружи были покрыты пылью. Более того, оказалось, что порывы ветра местами достигали скорости 100 километров в час.
Специалисты отмечают, что высота данного природного явления может составлять несколько метров, передает утром в субботу РИА "Новости".
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