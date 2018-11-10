На Украине вступил в силу закон о наказании для россиян за нарушение границы

Сегодня на Украине в силу вступил закон, согласно которому для россиян, незаконно пересекающих границу страны, предусмотрена уголовная ответственность. Ранее в Москве прокомментировали данный документ.

Российская сторона считает этот закон попыткой запугать граждан РФ, а также превратить Украину в "концлагерь". Кроме того, Москва полагает, что подобные действия являются очередным витком предвыборной антироссийской истерии, которая негативно скажется исключительно на украинцах.

Как напоминает РИА "Новости", Киев подчеркивал, что действие данного закона должно, в частности, распространяться и на Крым, поскольку он якобы до сих пор является частью Украины.