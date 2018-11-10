Предложение Макрона создать "общеевропейскую армию" оскорбило Трампа
10 ноября 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп в пятницу назвал "крайне оскорбительным" предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии для защиты, в частности, от США.
На своей страничке в социальной сети Twitter Трамп напомнил о предложении Макрона создать в Европе собственные вооруженные силы, чтобы защищаться не только от РФ и Китая, но и от Соединенных Штатов. По мнению президента США, Европе следует сначала заплатить свою "справедливую часть" в Североатлантическом альянсе, деятельность которого в большой мере субсидирует Вашингтон.
Напомним, ранее глава Франции предложил создать "общеевропейскую армию", независимую от США.
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