Лесной пожар в Калифорнии назвали самым страшным за всю историю штата

Лесной пожар Camp, который бушует в северной части Калифорнии, назвали одним из самых страшных и разрушительных за всю историю штата. Об этом в субботу утром, 10 ноября, сообщили журналисты.

Пламя охватило более 36 тысяч га и полностью уничтожило примерно 7 тысяч зданий. Пожар начался еще в четверг, однако до сих пор специалисты не могут его укротить. Как сообщает издание San Francisco Chronicle, к настоящему моменту жертвами возгорания стали девять человек.

Да этого наиболее разрушительным пожаром в калифорнийской истории был Tubbs, который произошел в октябре прошлого года. Тогда пламя бушевало почти на 15 тысячах га.