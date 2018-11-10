Лесной пожар в Калифорнии назвали самым страшным за всю историю штата
10 ноября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Лесной пожар Camp, который бушует в северной части Калифорнии, назвали одним из самых страшных и разрушительных за всю историю штата. Об этом в субботу утром, 10 ноября, сообщили журналисты.
Пламя охватило более 36 тысяч га и полностью уничтожило примерно 7 тысяч зданий. Пожар начался еще в четверг, однако до сих пор специалисты не могут его укротить. Как сообщает издание San Francisco Chronicle, к настоящему моменту жертвами возгорания стали девять человек.
Да этого наиболее разрушительным пожаром в калифорнийской истории был Tubbs, который произошел в октябре прошлого года. Тогда пламя бушевало почти на 15 тысячах га.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес