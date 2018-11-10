Болтон: США пока не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные ДРСМД

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон утром в субботу, 10 ноября, заявил, что американская сторона пока не собирается размещать на территории Европы ракеты, запрещенные договором РСМД.

По словам Болтона, США в настоящий момент проводят тесные консультации с союзниками о выработке глобальной стратегии в данной сфере. Политик подчеркнул, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устарел, а его положениями сейчас связаны только две страны, причем Россия нарушает соглашение. Поэтому, как утверждает Джон Болтон, фактически в договоре участвует только одна страна.

Советник американского лидера добавил, что Иран имеет больше баллистических ракет средней дальности, чем Китай, а это представляет угрозу для всех государств Европы, передает РИА "Новости".