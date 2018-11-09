Искрометный юмор: Трамп предложил во всем винить русских

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп позволил себе ироничное высказывание в адрес РФ. По его словам, в долгом подсчете голосов на американских выборах следует винить, вероятно, Россию.

Глава Вашингтона с сарказмом предложил обвинить российские власти в проблемах с подсчетом голосов в штатах Флорида и Джорджия. Сообщение американский лидер опубликовал в Twitter.

"Они, получается, только сейчас стали находить голоса во Флориде и Джорджии - когда выборы были во вторник? Ну давайте обвиним русских и потребуем немедленных извинений от президента Путина!", - написал Трамп.

Напомним, в этих штатах продолжается подсчет голосов на выборах губернаторов. Отстающие кандидаты от Демократической партии требуют пересчета, ссылаясь на якобы не учтенные еще голоса.