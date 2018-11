В Малибу из-за лесных пожаров объявлена экстренная эвакуация

В американском городе Малибу объявлена эвакуация из-за приближающихся к черте города лесных пожаров. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщается в твиттере пожарной службы Лос-Анджелеса.

Бушующее пламя уже перерезало крупное шоссе и в настоящее время направляется к побережью Тихого океана. Пожарные предупреждают о "явной угрозе" для жителей, призывая покинуть район.

#WhoolseyFire *URGENT SAFETY MESSAGE* Fire has jumped the 101 fwy near Chesebro and is headed to Ocean Mandatory Evacuations, 101 Fwy to the coast between Las Virgenes Cyn /Malibu Cyn Rd. to the LA County line. Imminent threat! Malibu lakes residents must leave area immediately.