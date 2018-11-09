Мишель Обама рассказала, как были зачаты ее дочери

Жена экс-президента США Мишель Обама рассказала про свои беременности. Она сообщила, что обе ее дочери, которых зовут Малия и Саша, были зачаты при помощи экстракорпорального оплодотворения.

Неизвестные широкой публике факты своей личной жизни Мишель Обама раскрыла в мемуарах, которые будут опубликованы в следующем году. На ЭКО женщине пришлось пойти после неудачной беременности, которая закончилась выкидышем 20 лет назад.

Мишель отметила, что сообщила об этом, чтобы другие женщины знали, с чем порой приходится сталкиваться. Она добавила, что нужно более широко освещать эту проблему.

«Я чувствовала, что потерпела неудачу, потому что я не знала, насколько распространены выкидыши, потому что мы не говорим о них. Мы закрываемся в своей боли, думая, что мы сломлены», — сказала Обама в интервью ABC в преддверии выхода книги.