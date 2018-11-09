Трамп официально отказал в убежище нелегальным мигрантам

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал распоряжение, запрещающее предоставление убежища мигрантам, попавшим на американскую территорию незаконно. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Данный документ предполагает, что лица, которые незаконно пересекли границу Соединенных штатов и Мексики, отныне не смогут подавать бумаги для получения статуса беженца в США.

"Мы нуждаемся в том, чтобы люди приезжали в нашу страну. Но они должны въезжать легально и они должны иметь заслуги", - заявил американский лидер на встрече с журналистами.