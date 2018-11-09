Эксперт объяснил, на какие жертвы Польша готова пойти ради российского газа

Варшава и Вашингтон заключили договор на поставку американского сжиженного газа, рассчитанный на 24 года. В польской компании PGNiG сообщили, что первые поставки запланированы на 2019 год.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал газовый маневр Польши и объяснил, ради чего она жертвует миллионами. Так, Варшава одновременно выступает в качестве форпоста США в Европе и пытается оказать давление на «Газпром». Об этом пишет ПолитПазл.

По мнению эксперта, из-за дороговизны американского СПГ в сравнении с российским трубопроводным газом Варшава готова закупать лишь малый объем, однако и этого достаточно для того, чтобы выразить свою поддержку США, а также показать российской транснациональной корпорации альтернативного поставщика.