Путин в Казахстане получил гнутый гвоздь и кнут в знак уважения

Президент России Владимир Путин в ходе совместного с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым осмотра туристической выставки получил традиционные презенты для уважаемых людей – гвоздь и кнут.

Российский президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев сегодня осмотрели туристическую выставку, проходящую в эти дни в казахстанском городе Петропавловск. Главы государств посетили несколько мультимедийных стендов, где посмотрели ролики о природных красотах и планах туристического развития регионов обеих стран.

На одном из стендов президентов встретил силач Сергей Цырульников, рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Он рассказал о традициях силовой культуры, о дружбе российских и казахстанских силачей, а также поведал президентам России и Казахстана про обычай дарить уважаемым людям завязанные в узел гвозди. И незамедлительно продемонстрировал обычай на практике, завязав гвозди узлом и презентовав их Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву.

На следующем осмотренном стенде российский президент получил в подарок казахский кнут – камчу, атрибут казахских конных наездников. По преданию, он защищает своего владельца от злых духов, а также используется во время собраний – его кладут перед собой, прежде чем начать речь. «Мы сейчас будем выступать, так что пригодится», - приводит РИА Новости комментарий принявшего подарок президента РФ.