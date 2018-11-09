В Совфеде рассказали о возможных последствиях выхода России из ПАСЕ

Руководитель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов утром в пятницу, 9 ноября, рассказал о последствиях выхода Российской Федерации из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По словам политика, ПАСЕ к настоящему моменту полностью утратила свое истинное предназначение и превратилась в "плохую коммуналку". Климов убежден, что если Россия покинет данную организацию, то за ней последуют и другие страны, передает сегодня РИА "Новости".

Кроме того, в Совете Федерации отметили, что расширение роли Европейского Союза и укрепление позиций Европарламента привело к тому, что ПАСЕ практически перестала выполнять свои функции.