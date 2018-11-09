Летевший из Киева в Шарм-эш-Шейх самолет экстренно сел из-за драки на борту

Самолет, летевший из Киева в египетский город Шарм-эш-Шейх, совершил вынужденную посадку из-за драки на борту. Происшествие, согласно последней информации источников, случилось в минувший четверг.

Воздушное судно село в аэропорту Каира после того, как словесная перепалка между пассажирами переросла в драку, передает сегодня РИА "Новости". В настоящий момент специалисты устанавливают причину ссоры, а также выясняют, пострадал ли кто-то в результате случившегося.

Известно, что данный инцидент повлек за собой задержку рейсов Киев — Хургада, Хургада – Львов, Львов – Хургада и Хургада – Киев на четыре часа.