Машина наехала на группу пешеходов в Барселоне

В Барселоне автомобиль совершил наезд на группу пешеходов, есть пострадавшие. Экстренные службы в пятницу, 9 ноября, уточнили, что происшествие случилось ранее сегодня на одной из улиц в районе Грасия.

Известно, что в машине находилась семейная пара. Водитель автомобиля, согласно некоторым данным, в какой-то момент потерял управление и сбил людей.

Как сообщает издание Pais, после аварии в больницы с травмами различной степени тяжести попали четыре человека. Уточняется, что в самом плохом состоянии сейчас находится десятилетняя девочка.

Не исключено, что у водителя резко ухудшилось самочувствие, что и привело к ДТП. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.