Машина наехала на группу пешеходов в Барселоне
9 ноября 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Барселоне автомобиль совершил наезд на группу пешеходов, есть пострадавшие. Экстренные службы в пятницу, 9 ноября, уточнили, что происшествие случилось ранее сегодня на одной из улиц в районе Грасия.
Известно, что в машине находилась семейная пара. Водитель автомобиля, согласно некоторым данным, в какой-то момент потерял управление и сбил людей.
Как сообщает издание Pais, после аварии в больницы с травмами различной степени тяжести попали четыре человека. Уточняется, что в самом плохом состоянии сейчас находится десятилетняя девочка.
Не исключено, что у водителя резко ухудшилось самочувствие, что и привело к ДТП. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства случившегося.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес