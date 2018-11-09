//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Мать двоих детей Елена Исинбаева показала идеальные ноги в мини-шортах
- Стройность 55-летней Ингеборги Дапкунайте восхитила поклонников
- Галкин о болезни Пугачевой: "у меня в семье все хорошо"
- Ольга Серябкина попала в больницу
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Глава Крыма пригласил американцев посетить полуостров
9 ноября 2018, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил американцев посетить полуостров, чтобы своими глазами увидеть, как в республике обстоят дела. Такое заявление политик сделал после введения новых санкций США.
По мнению Аксенова, очередные ограничения являются результатом лживой политики и распространения пропагандистских мифов. Глава Крыма подчеркнул, что санкции никак не повлияют на развитие полуострова.
На своей страничке в социальной сети Facebook Сергей Аксенов отметил, что американцам следует побывать в республике и поговорить с местными жителями. Этого будет достаточно, чтобы понять – присоединение Крыма к России являлось желанием крымчан.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Луценко назвал разговор с Порошенко о своей отставке "острым"
//В мире
Раскрыта возможная цель развязывания Порошенко православной войны на Украине
//Новости СМИ2
//В мире
США намерены выделить на развитие экономики Грузии 18,5 млн долларов
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
//В мире
Порошенко рассказал, в чем заключаются "сила и мощь" украинского народа
//Новости партнеров
//В мире
В Совфеде рассказали о возможных последствиях выхода России из ПАСЕ
//Наука
Ученые: глобальное потепление может привести к вымиранию птиц в Арктике
//Общество
Лётчик-испытатель назвал причину жёсткой посадки АН-2 в Архангельской области
//В мире
//Новости СМИ2
//Армия
//Общество
//В мире
Политолог прокомментировал идею депутата Рады "запретить зиму"
//Новости Redtram
Конфликт со стрельбой произошел в одном из колледжей Ногинска
Стройность 55-летней Ингеборги Дапкунайте восхитила поклонников
//Наука
Люди без отпечатков пальцев озадачили ученых и дактилоскопистов
//Армия
«Мертвая рука» не спасет Россию от американских ракет, признал эксперт
В Москве неизвестные избили пенсионера и забрали у него 20 млн рублей
В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшие
//Общество
Продолжается социальное расслоение и снижение доходов в России
//Культура
//Общество
//Общество
Каждый пятый аборт в России делают девочки до 18 лет
Госдума нашла способ борьбы с неплательщиками налогов на недвижимость
//В мире
Армия ДНР опубликовала кадры бомбардировки непризнанной республики дроном ВСУ
//Общество
//Общество
Россияне начнут платить пошлину при ввозе товаров дороже 500 евро