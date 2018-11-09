Глава Крыма пригласил американцев посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил американцев посетить полуостров, чтобы своими глазами увидеть, как в республике обстоят дела. Такое заявление политик сделал после введения новых санкций США.

По мнению Аксенова, очередные ограничения являются результатом лживой политики и распространения пропагандистских мифов. Глава Крыма подчеркнул, что санкции никак не повлияют на развитие полуострова.

На своей страничке в социальной сети Facebook Сергей Аксенов отметил, что американцам следует побывать в республике и поговорить с местными жителями. Этого будет достаточно, чтобы понять – присоединение Крыма к России являлось желанием крымчан.