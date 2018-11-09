Источник шпионского скандала находится западнее Австрии, уверен эксперт

Российский эксперт заявил, что возникновение «шпионского скандала» было предсказуемо и ожидаемо, поскольку всех в США и многих в Европе раздражают «особые отношения» между Россией и Австрией. Глава МИД Австрии отменила предстоящий визит в Россию

Ранее сегодня стало известно, что на территории Австрии задержан экс-полковник Вооруженных сил Австрии по подозрению в многолетнем шпионаже в пользу Российской Федерации. Согласно опубликованной информации, этот агент еще с 1990-х годов собирал в Австрии информацию о вооруженных силах страны, ее высокопоставленных военных чиновниках и передавал ее российской стороне. МИД и СВР РФ на данный момент отказались комментировать ситуацию.

«Я думаю, к этому скандалу приложили руки наши «добрые друзья» из неких третьих стран. Собственно, это и сообщается – «обнаружить «крота» помогла иностранная разведка». Чтобы обнаружить источник этого скандала, надо смотреть сильно западнее Австрии», - прокомментировал ситуацию главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Всех в США и многих в Европе раздражает, что Австрия сохранила нейтралитет в глобальной санкционной кампании против РФ, не проявив солидарность в экономических рестрикциях и массовых высылках по делу Скрипалей. Этим «разоблачением» России и Австрии «напомнили о реальности»: австрийское руководство поставлено в неудобное положение – оно не может не реагировать. Это, конечно, повлияет на двусторонние отношения: руководству Австрии придется взять паузу и выразить все свое отношение, поэтому положительная динамика, набранная за последнее время, замедлится», - приводит РИА Новости мнение эксперта.