В США хирург удалил пациентке здоровую почку, приняв ее за опухоль

В США врач удалил пациентке почку, приняв данный орган за опухоль. Согласно последней информации, 51-летняя жительница Флориды подала в суд на медика по имени Рамон Васкес, который проводил операцию.

Женщина по имени Морин Пачеко в течение долгих лет страдала от болей в спине из-за неудачно сросшегося перелома. Как сообщает портал Palm Beach Post, пациентке назначили хирургическое вмешательство, в ходе которого доктор перепутал почку с новообразованием и удалил ее.

Впоследствии специалисты подтвердили, что женщине удалили абсолютно здоровый орган. Медика могут лишить лицензии и обязать выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.