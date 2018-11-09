Появилось видео с выступлением первого в мире виртуального телеведущего

Китайское информационное агентство «Синьхуа» совместно с одной из интернет-компаний представили первого в мире цифрового телеведущего с искусственным интеллектом. Презентация состоялась в рамках Всемирной конференции в городе Учжэне.

Приступая к работе, диктор, являющийся копией популярного в Китае ведущего Цю Хао, отметил, что развитие медиаиндустрии требует непрерывных инноваций и глубокой интеграции передовых технологий. Виртуальный Цю Хао заверил, что будет неустанно трудиться с целью информирования зрителей о происходящих в мире событиях.

Авторы идеи отмечают, что самое большое преимущество цифровых телеведущих заключается в их способности работать 24 часа в сутки без выходных. Более того, программа не допускает ошибок и оговорок, это позволяет записывать выпуски с первого дубля, пишут «Известия».

Оценить профессиональное мастерство виртуального диктора можно по видео, которое некоторое время назад было опубликовано в интернете.