Глава МИД Австрии отменила предстоящий визит в Россию

Из-за разразившегося в Австрии «шпионского скандала» министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря текущего года визит в Россию, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Австрии

Ранее австрийское Министерство обороны сообщило, что на территории страны по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации задержан бывший полковник вооруженных сил Австрии. По заявлению австрийского военного ведомства, подозреваемый собирал информацию о вооруженных силах и высокопоставленных военнослужащих страны и предоставлял ее российской стороне.

«Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отреагировала на информацию о подозрениях в адрес экс-полковника ВС Австрии. Сегодня она вызвала в МИД российского представителя и отменила предстоящую поездку в Россию. Сейчас подозреваемым занимаются органы юстиции. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами», - заявил сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц.

Министерство иностранных дел и Служба внешней разведки РФ на данный момент отказались от комментариев , сообщает РИА Новости.