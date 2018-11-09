ЧП из-за непогоды введено в 11 областях Италии

В одиннадцати областях Италии введено чрезвычайное положение из-за непогоды. В итальянском правительстве отметили, что речь идет о регионах страны, которые сильнее других пострадали от дождей.

Согласно последней информации, хуже всего обстоят дела в Лигурии, Калабрии, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Эмилии-Романье, Ломбардии, Тоскане, Венето, Трентино – Альто-Адидже, а также на Сицилии и Сардинии.

Как уточняет ТАСС, власти выделили из бюджета 53,5 миллиона евро для ликвидации последствий стихийных бедствий. Предполагается, что на эти нужды в скором времени выделят еще 200 миллионов евро.

Общий ущерб от дождей и наводнений в Италии превысил три миллиарда евро.