ЧП из-за непогоды введено в 11 областях Италии
9 ноября 2018, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
В одиннадцати областях Италии введено чрезвычайное положение из-за непогоды. В итальянском правительстве отметили, что речь идет о регионах страны, которые сильнее других пострадали от дождей.
Согласно последней информации, хуже всего обстоят дела в Лигурии, Калабрии, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Эмилии-Романье, Ломбардии, Тоскане, Венето, Трентино – Альто-Адидже, а также на Сицилии и Сардинии.
Как уточняет ТАСС, власти выделили из бюджета 53,5 миллиона евро для ликвидации последствий стихийных бедствий. Предполагается, что на эти нужды в скором времени выделят еще 200 миллионов евро.
Общий ущерб от дождей и наводнений в Италии превысил три миллиарда евро.
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