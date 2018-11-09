Раскрыта возможная цель развязывания Порошенко православной войны на Украине

Петр Порошенко развязывает православную войну на Украине ради сохранения своего поста. Такую точку зрения некоторое время назад высказал блогер Александр Горный, которого процитировали российские интернет-СМИ.

Власти соседнего государства предпринимают усилия, направленные на получение украинской церковью автокефалии. В экспертном сообществе неоднократно предупреждали о том, что обретение Киевским патриархатом независимости от РПЦ приведет к началу религиозного противостояния на Украине.

Александр Горный полагает, что президент Петр Порошенко решил развязать религиозную войну ради победы на выборах, которые должны состояться весной следующего года. По мнению блогера, России в этой ситуации необходимо ужесточить санкции против Киева. Только так Москва может отрезвить украинскую власть, привело слова Горного ФБА «Экономика сегодня».