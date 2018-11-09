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Раскрыта возможная цель развязывания Порошенко православной войны на Украине
9 ноября 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко развязывает православную войну на Украине ради сохранения своего поста. Такую точку зрения некоторое время назад высказал блогер Александр Горный, которого процитировали российские интернет-СМИ.
Власти соседнего государства предпринимают усилия, направленные на получение украинской церковью автокефалии. В экспертном сообществе неоднократно предупреждали о том, что обретение Киевским патриархатом независимости от РПЦ приведет к началу религиозного противостояния на Украине.
Александр Горный полагает, что президент Петр Порошенко решил развязать религиозную войну ради победы на выборах, которые должны состояться весной следующего года. По мнению блогера, России в этой ситуации необходимо ужесточить санкции против Киева. Только так Москва может отрезвить украинскую власть, привело слова Горного ФБА «Экономика сегодня».
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