Пушков оценил заявление генсека Совета Европы об угрозе Ruxit

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генсека Совета Европе Ягланда, который заявил, что России лучше остаться в организации, а иначе в стране ухудшится ситуация с соблюдением прав человека.

По словам Пушкова, после Brexit Европа может столкнуться с очередным расколом – Ruxit. Политик отметил, что если русские покинут СЕ, то от этого проиграют исключительно европейские страны.

На своей страничке в социальной сети Twitter сенатор в пятницу, 9 ноября, отметил, что РФ потеряет от данного шага значительно меньше, поскольку страна играет на глобальной шахматной доске. "Пусть в Совете Европы делают выводы", — заключил Алексей Пушков.