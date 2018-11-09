Пушков оценил заявление генсека Совета Европы об угрозе Ruxit
9 ноября 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генсека Совета Европе Ягланда, который заявил, что России лучше остаться в организации, а иначе в стране ухудшится ситуация с соблюдением прав человека.
По словам Пушкова, после Brexit Европа может столкнуться с очередным расколом – Ruxit. Политик отметил, что если русские покинут СЕ, то от этого проиграют исключительно европейские страны.
На своей страничке в социальной сети Twitter сенатор в пятницу, 9 ноября, отметил, что РФ потеряет от данного шага значительно меньше, поскольку страна играет на глобальной шахматной доске. "Пусть в Совете Европы делают выводы", — заключил Алексей Пушков.
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