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Генсек Совета Европы рассказал о последствиях выхода России из организации
9 ноября 2018, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
России лучше заплатить взносы и остаться в организации, считает Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, иначе в стране резко ухудшится ситуация с соблюдением прав человека.
Если Россия покинет Совет Европы, то граждане страны больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Это чревато резким ухудшением ситуации с правами человека в России, пояснил Генсек СЕ Турбьерн Ягланд.
«Я считаю очень серьезной ситуацию с возможным выходом России из Совета Европы. В этом случае мы получим новую разделительную черту, напоминающую ту, которая существовала до падения Берлинской стены, что было бы очень плохо для Европы. Но особенно плохо это для России и ее граждан», - приводит слова Ягланда «КП».
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