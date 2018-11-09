Генсек Совета Европы рассказал о последствиях выхода России из организации

России лучше заплатить взносы и остаться в организации, считает Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, иначе в стране резко ухудшится ситуация с соблюдением прав человека.

Если Россия покинет Совет Европы, то граждане страны больше не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Это чревато резким ухудшением ситуации с правами человека в России, пояснил Генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

«Я считаю очень серьезной ситуацию с возможным выходом России из Совета Европы. В этом случае мы получим новую разделительную черту, напоминающую ту, которая существовала до падения Берлинской стены, что было бы очень плохо для Европы. Но особенно плохо это для России и ее граждан», - приводит слова Ягланда «КП».