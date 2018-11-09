Лесной пожар практически полностью уничтожил город в Калифорнии

На севере Калифорнии целый город был фактически уничтожен лесным пожаром. Согласно последней информации источников, речь идет о Парадайсе, 27 тысяч жителей которого было ранее эвакуированы.

Согласно последней информации, пожар вспыхнул утром в четверг и к настоящему моменту распространился на площади не менее восьми тысяч гектаров, передает издание Sacramento Bee. Пламя уничтожило несколько тысяч домов.

Член городского совета Скотт Лоттер, который уехал из Парадайса вместе со своей семьей, сообщил, что весь город в настоящий момент охвачен огнем и добавил, что это выглядит ужасно.

Двое местных жителей были экстренно госпитализированы с ожогами.