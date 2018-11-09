Депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил, что власти Украины "держат за дурачков" жителей страны. По словам политика, сейчас разыгрывается спектакль с отставкой генпрокурора Юрия Луценко.

Вилкул убежден, что генеральный прокурор Украины сохранит свою высокую должность, поскольку большинство в Раде выступит против его ухода. Депутат отметил, что к настоящему моменту не были расследованы убийства Бузины, Шеремета, Гандзюк, однако в последнем случае преступление получило чрезмерно сильный резонанс. По словам политика, именно поэтому украинцев начали "дурить", сообщая об отставке Луценко, которой на деле не произойдет, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее генпрокурор Украины заявил, что покидает свой пост в связи с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о гибели советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.