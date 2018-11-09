WSJ: Россия "выиграла" благодаря санкциям США против Ирана
9 ноября 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники американского издания Wall Street Journal в минувший четверг заявили, что России удалось "выиграть" благодаря санкциям, которые Соединенные Штаты Америки ввели в отношении Ирана.
По словам авторов материала, российская сторона в сложившихся условиях отбила клиентов у Тегерана и увеличила поставки нефти. Как уточняет WSJ, при этом РФ помогает Ирану пережить ограничительные меры и приобретает нефть страны для внутреннего пользования. Что касается собственного "черного золота", то Москва якобы планирует поставлять его в первую очередь на территорию Европы.
В издании также подчеркивается, что Россия, согласно некоторым данным, хочет приобрести по бартеру иранские энергетические ресурсы. Взамен страна якобы готова предложить продовольственные товары и производственное оборудование.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес