Сотрудники американского издания Wall Street Journal в минувший четверг заявили, что России удалось "выиграть" благодаря санкциям, которые Соединенные Штаты Америки ввели в отношении Ирана.

По словам авторов материала, российская сторона в сложившихся условиях отбила клиентов у Тегерана и увеличила поставки нефти. Как уточняет WSJ, при этом РФ помогает Ирану пережить ограничительные меры и приобретает нефть страны для внутреннего пользования. Что касается собственного "черного золота", то Москва якобы планирует поставлять его в первую очередь на территорию Европы.

В издании также подчеркивается, что Россия, согласно некоторым данным, хочет приобрести по бартеру иранские энергетические ресурсы. Взамен страна якобы готова предложить продовольственные товары и производственное оборудование.