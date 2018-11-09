В Раде предложили ввести мораторий на приход зимы

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник раскритиковал инициаторов законопроекта о моратории на повышение цен на газ для населения и предложил запретить зиму.

Депутат заявил, что поставщиков газа из других стран не напугать решениями украинских политиков о моратории, и снижения цен на газ от них не дождешься. А мораторий направлен лишь на то, чтобы продолжать кормить байками население страны, которое все равно будет платить полную цену за газ.

«Хочу внести свой вклад в «мораториетворчество». Может, вместо моратория на повышение цены газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет, да и на одежде сэкономим. Хотя можем кое-что и потерять, а именно – предмет горячих дебатов украинских политиков последних десятилетий», - саркастически отметил депутат в своем фейсбуке.