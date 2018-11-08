Актриса из Украины придумала план отторжения Крыма от России в пользу США

Янина Соколова, актриса и телеведущая из Украины, придумала план отторжения Крыма от России в пользу Соединенных Штатов. Соответствующими соображениями женщина поделилась в своем видеоблоге.

Соколова предложила «подарить» полуостров США. Согласно точке зрения актрисы, Киев имеет право на подобное действие, поскольку все мировое сообщество якобы считает Крым украинским. По мнению Соколовой, жители «подаренного» Америке российского региона предпочтут вхождение в состав Штатов. Автор видеоблога полагает, что крымчан прельстит высокий уровень жизни в североамериканском государстве.

Крым вошел в состав России после референдума, состоявшегося весной 2014 года. Украина и страны Запада итоги голосования не признали.

Ранее в четверг сообщалось, что Дональд Трамп возложил вину за присоединение полуострова к России на Барака Обаму, своего предшественника на посту президента США.