Экс-генсек НАТО посоветовал Беларуси брать пример с Украины и Грузии
8 ноября 2018, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что стремление российского лидера Владимира Путина интегрировать Беларусь в Россию представляет серьезную угрозу для безопасности региона.
Расмуссен посоветовал Минску следовать примеру Грузии и Украины в отношениях с РФ. По убеждения Расмуссена, высказанному в интервью "Польскому радио", Путин будет оказывать давление на Белоруссию. По его словам, доказательством является то, как Россия подталкивает местную власть разместить военные базы в Белоруссии, - передает РИА Новости.
Экс-генсек НАТО считает, что Белоруссия пока не демократическое государство. Андерс Фог Расмуссен советует белорусам ориентироваться на опыт Украины и Грузии, чтобы самостоятельно определять свое будущее. Он полагает, что только оппозиция может оказать противостояние властям в Минске, и это поможет Беларуси двигаться вперед.
Он отметил, что в перспективе Минск мог бы играть важную роль за счет географического положения между Россией и Европой. А НАТО и ЕС, при условии проведения в стране реформ и более свободного общества, готовы в будущем принять Беларусь в свои ряды.
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