Экс-генсек НАТО посоветовал Беларуси брать пример с Украины и Грузии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что стремление российского лидера Владимира Путина интегрировать Беларусь в Россию представляет серьезную угрозу для безопасности региона.

Лукашенко: российская военная база на территории Белоруссии не нужна

Расмуссен посоветовал Минску следовать примеру Грузии и Украины в отношениях с РФ. По убеждения Расмуссена, высказанному в интервью "Польскому радио", Путин будет оказывать давление на Белоруссию. По его словам, доказательством является то, как Россия подталкивает местную власть разместить военные базы в Белоруссии, - передает РИА Новости.

Экс-генсек НАТО считает, что Белоруссия пока не демократическое государство. Андерс Фог Расмуссен советует белорусам ориентироваться на опыт Украины и Грузии, чтобы самостоятельно определять свое будущее. Он полагает, что только оппозиция может оказать противостояние властям в Минске, и это поможет Беларуси двигаться вперед.

Он отметил, что в перспективе Минск мог бы играть важную роль за счет географического положения между Россией и Европой. А НАТО и ЕС, при условии проведения в стране реформ и более свободного общества, готовы в будущем принять Беларусь в свои ряды.