Константинополь создал прецедент по переделу православного пространства

После того, как в 1685 году с Украины бежал последний православный епископ, которого католики собирались казнить, в Москве было принято решение забрать киевскую митрополию полностью под Патриарха Московского, это был единственный шанс спасти православных на Украине.



После возвращения российского посольства в Константинополь, из Второго Рима пришло больше 10 писем с документами, которые очень хорошо согласовываются между собой. Из этих писем ясно, что отцы константинопольского Собора, т.е. Дионисий и его епископы, абсолютно чётко понимали, что сами защитить православных от католиков и униатов не могут. Они понимали, что только патриарх Московский и стоящая за ним православная держава смогут защитить этих людей. Они передавали Киевскую митрополию не временно, а навсегда в подчинение Московскому патриарху.



У того, что произошло на октябрьском синоде Константинопольского патриархата в 2018 году есть сразу несколько линий и несколько последствий. Это инкорпорирование в гражданское противостояние на Украине ещё и религиозного фактора. Страна, которая проходила через колиивщину и не так давно через Волынскую резню, должна за три версты убегать от любой возможности или от любой опасности внесения религиозного фактора, потому что этот фактор делает конфликт настолько глубоким и неуправляемым, когда ты в противнике видишь не человека, а еретика, схизматика, считает специалист по истории русского православия Сергей Кравец. Украина через это проходила и не раз.



Помимо того, что такая ситуация выгодна США, Константинополь создаёт прецедент по новой модели общеправославного пространства. Он вводит две вещи: первое – право Константинополя даровать автокефалию - распоряжаться канонически чужими экономическими территориями, и второе – право Константинополя быть высшим судьёй во всем православном мире. Это значит, что патриарх Константинопольский может отменить собор любой церкви.



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