На Украине высказались о способах завершения военного конфликта между Киевом и непризнанными республиками Донбасса. По данному вопросу высказался Сергей Тарута, бывший глава администрации Донецкой области.

Политик отметил, что, помимо мощных Вооруженных сил, украинскому государству необходима сильная дипломатия. «Полный комплекс переговорного процесса», по словам Таруты, является обязательным условием прекращения боевых действий и урегулирования ситуации. Одной из сторон переговоров должна быть Россия, полагает экс-губернатор.

Кроме того, Сергей Тарута выступил против введения новых санкций против РФ, которую в Киеве называют «агрессором». Ограничительные меры далеко не всегда приносят ожидаемые результаты, процитировал бывшего руководителя Донецкой области сайт politros.com.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ снова атаковали с воздуха территорию Донецкой народной республики.