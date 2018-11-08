История повторяется: как Константинополь разделял Украину и Россию

На фоне ухудшения отношений Русской православной церкви с константинопольским патриархатом историки вспоминают зарождение православия на Руси и переменчивые взаимоотношения Москвы и Константинополя. Позиция римского престола, начиная с 1054 года, обозначила православие схизмой и главная цель римско-католической церкви была в обращении православных в католицизм, считает специалист по истории русского православия Сергей Кравец.



Это была абсолютно ясная официальная цель, которая привела к резкому изменению отношений Руси с константинопольским патриархом с 1468 года. Выбор на патриарший пост в России между православным Ионой и поставленным неизвестно кем в Риме униатом Григорием Болгариным в пользу последнего, вызвало на Руси просто ярость. Василий Второй написал: «Отсель больше никаких общений с этими еретиками».



И начался долгий разрыв, который потом был постепенно смягчен и ликвидирован Константинополем, который, несомненно, нуждался в Руси, как в единственном со второй половины XV века православным суверенным государством. А к началу XVI века Русь вполне осознала и свою ответственность за всё православие и начала активно дипломатическими, экономическими, финансовыми – всеми доступными способами - поддерживать православных, как целыми юрисдикциями: Иерусалимский патриархат, Александрийский патриархат, так и отдельными обителями монашескими. Посылала утварь, книги, облачения, деньги, соболя, которые были тогда валютой. Количество просителей в это время с Востока из Османской империи всё время возрастало.



Что же касается Украины, то она находилась под влиянием католической Речи Посполитой. Православные священники не могли получить на Украине разрешение на рукоположение. Это был чёткий план католизации населения. О том, как произошло подчинение киевской православной митрополии Московскому патриархату читайте в следующем номере "Аргументов недели".



