Эксперт прокомментировал предостережение Парубия по «Северному потоку — 2»
8 ноября 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Верховой Рады Украины Андрей Парубий пиарит себя перед президентскими выборами в стране и хочет понравиться Соединенным Штатам Америки, сделав заявление по газопроводу «Северный поток — 2».
Заявление Парубия прокомментировал политолог Иван Мезюхо.
По словам эксперта, Парубий действует в рамках антироссийской информационной стратегии. Парубий считает, что Россия использует энергетический кнут и призвал Европу отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2".
Для того, чтобы "обезоружить" Россию в энергетике, он считает необходимым заключить сделку с США: отдать часть управления украинской газотранспортной системой американским партнерам.
"Видимо, этот политик пытается понравиться США, но я думаю, что эти попытки тщетны, у него достаточно много «конкурентов». Если говорить серьёзно, то энергетическая безопасность для Европы намного важнее «хотелок» украинской стороны", - цитирует политолога RT.
Мезюхо считает, для Европы важно сотрудничество с Россией в сфере энергетики, поскольку это отвечает ее экономическим интересам.
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