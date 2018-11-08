Эксперт прокомментировал предостережение Парубия по «Северному потоку — 2»

Спикер Верховой Рады Украины Андрей Парубий пиарит себя перед президентскими выборами в стране и хочет понравиться Соединенным Штатам Америки, сделав заявление по газопроводу «Северный поток — 2».

Заявление Парубия прокомментировал политолог Иван Мезюхо. Спикер Рады Парубий считает, что Россия использует энергетический кнут

По словам эксперта, Парубий действует в рамках антироссийской информационной стратегии. Парубий считает, что Россия использует энергетический кнут и призвал Европу отказаться от участия в строительстве "Северного потока-2".

Для того, чтобы "обезоружить" Россию в энергетике, он считает необходимым заключить сделку с США: отдать часть управления украинской газотранспортной системой американским партнерам.

"Видимо, этот политик пытается понравиться США, но я думаю, что эти попытки тщетны, у него достаточно много «конкурентов». Если говорить серьёзно, то энергетическая безопасность для Европы намного важнее «хотелок» украинской стороны", - цитирует политолога RT.

Мезюхо считает, для Европы важно сотрудничество с Россией в сфере энергетики, поскольку это отвечает ее экономическим интересам.