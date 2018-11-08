Спикер Рады Парубий считает, что Россия использует энергетический кнут

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что Россия использует энергетический кнут. Председатель украинской Рады предостерег Европу от участия в проекте "Северный поток-2". И он знает, как выйти из этой ситуации. Украинский "Нафтогаз" задействовал план "Б" по "Северному потоку-2"

Парубий заявил, Россия использует свое влияние для того, чтобы коррумпировать европейских политиков и поставить Европу под контроль с помощью поставок энергоносителей, - сообщает "СП".

"Украинский парламент, правительство и Президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте "Северный поток-2". Потому что мы, как никто, знаем как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", — заявил Парубий.

Украинский политик предложил выход. Парубий считает необходимым заключить сделку с США: отдать часть управления украинской газотранспортной системой американским партнерам. По его мнению, партнерство Киева с Вашингтоном помешает планам России поставить под контроль транспортировку газа через территорию Украины.