Вооруженные силы Украины нанесли новый воздушный удар по территории самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию некоторое время назад распространила Народная милиция противостоящей Киеву республики.

В сообщении пресс-службы военного ведомства говорится, что в среду беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал поселок Минеральное, который расположен в окрестностях Донецка, столицы непризнанного государства. Согласно сведениям ополченцев, в результате удара ранение получил один из жителей поселка. Данные о разрушениях уточняются в настоящий момент.

В Донбассе пятый год продолжаются вооруженные столкновения между армейскими подразделениями, подчиняющимися Киеву, и формированиями ДНР и ЛНР. Ранее в четверг сообщалось, что в украинском правительстве раскрыли вероятный «хорватский сценарий» покорения народных республик.