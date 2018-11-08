Украинский министр озвучил стратегию дальнейшей борьбы с РФ за Азовское море

На Украине рассказали, как Киев намерен бороться с Россией за Азовское море. По данному вопросу высказался Вадим Черныш, занимающий в правительстве соседнего государства должность министра по делам беженцев.

Чиновник отметил в беседе с представителями СМИ, что патрулирование акватории украинскими катерами может привести к вооруженному столкновению с силами РФ. По словам Черныша, в Киеве не хотят рисковать, поэтому делают ставку на другой способ борьбы за Азов – тяжбу в западных судах, пишет сайт телеканала «Царьград». С помощью международных инстанций власти Украины, в частности, рассчитывают получить от Москвы компенсацию за убытки, якобы понесенные в результате ее действий.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Баранец объяснил невозможность начала боевых действий между Украиной и Россией в Азовском море.