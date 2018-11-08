Экс-канцлер Германии Шредер: Крым придется признать российским
8 ноября 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Крым, который принадлежал России, а в 1954 году был подарен советским лидером Никитой Хрущевым на тот момент советской Украине, придется признать российским. Немецкий политик, бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Aachener Nachrichten заявил, что "это реальность, которую когда-то придется признать".
Экс-канцлер Германии напомнил, что Крым был российским до 1954 года. По мнению Шредера, Хрущев надеялся, что советский коммунизм проживет также долго, как католическая церковь, - сообщает РИА Новости." Этого, к счастью, не произошло", — сказал немецкий политик.
Герхард Шредер уверен, что Европе необходимо восстановить сотрудничество с Россией, так как эта страна является ближайшим соседом, и без нее на европейском континенте не будет долгосрочного мира.
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