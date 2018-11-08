Крым, который принадлежал России, а в 1954 году был подарен советским лидером Никитой Хрущевым на тот момент советской Украине, придется признать российским. Немецкий политик, бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Aachener Nachrichten заявил, что "это реальность, которую когда-то придется признать".

Экс-канцлер Германии напомнил, что Крым был российским до 1954 года. По мнению Шредера, Хрущев надеялся, что советский коммунизм проживет также долго, как католическая церковь, - сообщает РИА Новости." Этого, к счастью, не произошло", — сказал немецкий политик.

Герхард Шредер уверен, что Европе необходимо восстановить сотрудничество с Россией, так как эта страна является ближайшим соседом, и без нее на европейском континенте не будет долгосрочного мира.