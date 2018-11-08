Трамп в очередной раз обвинил Барака Обаму за присоединение Крыма к России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз назвал бывшего главу америанского Белого дома Барака Обаму виновным в том, что допустил возвращение Крыма в состав России. После промежуточных выборов в Конгресс Трамп публично похвалил сам себя

В США сейчас проходят промежуточные выборы в Конгресс, - сообщает kp.ru. Трамп уже не раз обвинял Обаму в том, что в "потере Крыма" виновата не только его президентская администрация, но сам он лично. Трамп уверяет, что он ни за что не допустил присоединение Крыма к Российской Федерации.

Выступая на пресс-конференции, посвященной итогам выборов в Конгресс США, Трамп заявил: "Обама сделал это". По словам Трампа, его предшественник вел себя по отношению к России как "слабак" и "простофиля".