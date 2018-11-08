В Киеве раскрыли возможный «хорватский сценарий» покорения республик Донбасса

Киев должен реализовать «хорватский сценарий» возвращения неподконтрольных ему территорий, которые в настоящее время занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. С таким заявлением в разговоре со СМИ выступил представитель правительства Украины Вадим Черныш.

Как отметил чиновник, данный сценарий подразумевает несколько составляющих. Первая – военная. Вошедший в Донбасс миротворческий контингент должен взять под контроль границу с Россией, отметил Черныш.

По его словам, полицейским международным силам предстоит обеспечить безопасность в регионе на время переходного периода. Он предполагает постепенное подчинение всех аспектов жизни Донбасса украинской власти. Людям, занимавшим руководящие посты в ДНР и ЛНР, дадут возможность покинуть территории республик, процитировало киевского чиновника интернет-издание ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что донецкие ополченцы уничтожили известного украинского снайпера с позывным «Джоконда».