В Киеве раскрыли возможный «хорватский сценарий» покорения республик Донбасса
8 ноября 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Киев должен реализовать «хорватский сценарий» возвращения неподконтрольных ему территорий, которые в настоящее время занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. С таким заявлением в разговоре со СМИ выступил представитель правительства Украины Вадим Черныш.
Как отметил чиновник, данный сценарий подразумевает несколько составляющих. Первая – военная. Вошедший в Донбасс миротворческий контингент должен взять под контроль границу с Россией, отметил Черныш.
По его словам, полицейским международным силам предстоит обеспечить безопасность в регионе на время переходного периода. Он предполагает постепенное подчинение всех аспектов жизни Донбасса украинской власти. Людям, занимавшим руководящие посты в ДНР и ЛНР, дадут возможность покинуть территории республик, процитировало киевского чиновника интернет-издание ФАН.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что донецкие ополченцы уничтожили известного украинского снайпера с позывным «Джоконда».
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