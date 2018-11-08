Депутат Рады: в Европе «в шоке» от событий на Украине

Депутат украинской Рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате заявил, что в Европе политики "в шоке" от происходящего на Украине. По словам Рабиновича, в Европе возмущены ситуацией со свободой слова на Украине, так например сенаторов возмутило избиение журналистов.

Нардеп предупредил, что, если ситуация не изменится, то европейские страны могут ввести соответствующие санкции в отношении Киева. По словам Рабиновича, французские сенаторы собираются информировать о происходящем на Украине и власти Франции, и европейские власти. Они намерены "мониторить ситуацию". "... если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может стать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова", - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что украинские политики боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми. "... но мы их такими и сделаем. Поэтому душить свободу слова и рассказывать Европе, что мы демократы, мы не будем", — подчеркнул украинский депутат.