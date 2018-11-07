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Билл Гейтс создал биотуалет за $200 млн
7 ноября 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Король компьютерного мира Билл Гейтс презентовал на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, который работает без воды и канализации. Твёрдые и жидкие отходы в нём превращаются в биоудобрения.
На разработку этой чудо-техники благотворительный фонд Гейтса израсходовал 200 млн долларов и готов потратить столько же, чтобы внедрить разработку в серийное производство. В настоящий момент в мире существует всего 20 вариантов этого био- нанотуалета. Пока наше Роснано тратит государственные (народные) деньги на уже изобретённые изобретения, американцы задумались о ежегодной смерти 500 тыс. детей до пяти лет от антисанитарии. Это стало главным мотиватором для изобретения такого туалета. К тому же конструкторское решение может сэкономить порядка 233 млрд долларов на здравоохранение в государствах мира, связанное с гигиеной человека.
На новую разработку благотворительный фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды потратил 7 лет. И ещё столько же, если не больше, времени придётся потратить на то, чтобы убедить человечество заменить свои толчки.
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