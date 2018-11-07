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«Нафтогаз» потребовал от правительства Украины 6,6 миллиарда гривен
7 ноября 2018, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский «Нафтогаз» подал судебный иск к правительству Украины с требованием компенсировать ущерб за поставки газа населению страны по ценам ниже рыночных. Речь идет о сумме 6,634 миллиарда гривен.
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» требует через Хозяйственный суд Киева взыскания компенсации в размере 236 миллионов долларов (более 6,6 миллиарда гривен). Юристы компании аргументируют сумму иска бездействием украинского правительства, отказавшегося определить источники финансирования и порядок определения компенсации.
В 2015 году украинское правительство отказалось «создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставкам газа», чем и нанесло «Нафтогазу» ущерб на заявленную сумму, сообщается в материалах дела. При этом тарифы на газ для населения, даже с учетом их недавнего повышения на 23,5%, на Украине все еще остаются ниже рыночных, сообщает ТАСС.
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