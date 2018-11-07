«Норд» будет повторно выставлен на торги, заявили на Украине

Российское рыболовецкое судно «Норд», захваченное Украиной, будет повторно выставлено на торги после того как сегодняшний аукцион по продаже сейнера был признан несостоявшимся из-за отсутствия покупателей. На Украине не состоялась продажа российского судна «Норд»

«Арестованный сейнер «Норд» будет перевыставлен на торги со снижением цены в соответствии с правилами проведения электронных торгов арестованными активами и найдет своего покупателя», - заявил сегодня Виктор Вишнев, директор украинского госпредприятия, которому поручена продажа судна.

Ранее сообщалось, что назначенные на 7 ноября торги, на которых должен был продаваться «Норд», не состоялись. «Торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах», - пояснил Вишнев в своем фейсбуке.