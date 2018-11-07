«Норд» будет повторно выставлен на торги, заявили на Украине
7 ноября 2018, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]
Российское рыболовецкое судно «Норд», захваченное Украиной, будет повторно выставлено на торги после того как сегодняшний аукцион по продаже сейнера был признан несостоявшимся из-за отсутствия покупателей.
«Арестованный сейнер «Норд» будет перевыставлен на торги со снижением цены в соответствии с правилами проведения электронных торгов арестованными активами и найдет своего покупателя», - заявил сегодня Виктор Вишнев, директор украинского госпредприятия, которому поручена продажа судна.
Ранее сообщалось, что назначенные на 7 ноября торги, на которых должен был продаваться «Норд», не состоялись. «Торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах», - пояснил Вишнев в своем фейсбуке.
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