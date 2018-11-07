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Депутаты Верховной рады написали письмо Путину в стиле запорожцев
7 ноября 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские парламентарии продолжают неистово развлекаться, не отходя от рабочего места. Сегодня в Раде они написали письмо президенту РФ Владимиру Путину в стиле запорожцев, писавших турецкому султану.
В аттракционе «напиши письмо Путину» принимали участие депутаты Верховной рады, включенные в санкционный список РФ. Во время составления «исторического документа» писцы попытались повторить сцену, запечатленную в картине русского художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
Текст послания также выдержан в стиле легендарного «письма» 1676 года. И хотя составлявшие документ парламентарии смягчили использованные в письме выражения до цензурных, дипломатическим это послание никак не назовешь. После составления письмо было зачитано с трибуны Верховной рады его инициатором – Алексеем Гончаренко, свои подписи под ним поставили десять депутатов.
Депутат Гончанерко, скандально известный своими клоунскими выходками, опубликовал эту историю в своем фейсбуке, однако украинские пользователи в основном скептически ее восприняли: «Писать пером через файл печатный текст – вот это ума палата! Вам что, больше заняться нечем?», - высказались в комментариях.
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