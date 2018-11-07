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В поместье Джорджа Вашингтона нашли артефакт возрастом 6000 лет
7 ноября 2018, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]
На территории поместья первого президента США Джорджа Вашингтона подростки обнаружили каменный топор. По предварительным данным, возраст уникальной находки оценивается в шесть тысяч лет.
Этот древний артефакт был обнаружен в ходе археологических раскопок в Маунт-Вернон. Сейчас это музей, а ранее поместье принадлежало первому президенту США Джорджу Вашингтону. Каменный топор был раскопан на старинном кладбище, находящемся на его территории.
Обнаружившие топор подростки из местной средней школы уже в течение шести лет принимают участие в исследовательских работах на территории музея. «Найденный ребятами артефакт позволит лучше изучить жизнь коренных обитателей этих земель», - уверен руководитель школьной исследовательской экспедиции археолог Джейсон Андерсон.
Длина топора составляет 18 сантиметров. Он представляет собой отесанный и заточенный речной булыжник с выточенными в нем канавками для крепления деревянной рукояти. Специалисты полагают, что это орудие использовалось для рубки дров, пишет портал «Клады».
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