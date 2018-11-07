В Великобритании лингвисты назвали слово года-2018

В Великобритании популярный словарь английского языка Collins English Dictionary назвал слово года-2018. Победителем по частоте употребления в нынешнем году стало слово «одноразовый» (single-use). Европарламент планирует запретить одноразовую посуду в ЕС

Словом года-2018 объявлено слово «одноразовый» (single-use). Авторы словаря напомнили определение этого слова: чаще всего им описывают предметы, которые используются один раз, а затем выбрасываются. Как правило, речь идет о предметах, сделанных из пластика.

За последние пять лет частота употребления этого слова возросла в четыре раза, отметили авторы словаря. А количество распространенных в сети изображений с пластиковым мусором, плавающим в Мировом океане, вызвало начало глобальной кампании по сокращению использованию пластика и частичному запрету одноразовых пластиковых изделий (соломинки для питья, пластиковые пакеты, одноразовая упаковка для еды).

В прошлом году словом года стали «фейковые новости» (fake news). Популяризации этого выражения немало способствовал действующий президент США Дональд Трамп, сообщает RT.